Gewelddadige handtasdief (19) krijgt drie jaar cel 09 mei 2018

02u33 1

Een 19-jarige jongeman uit Meulebeke is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan zes maanden effectief, voor drie gewelddadige handtasdiefstallen in Roeselare. Hij maakte deel uit van een jongerenbende, maar stond als enige terecht omdat de anderen nog minderjarig waren. Slachtoffer Valerie Sebessi(69) uit Roeselare brak haar schouder bij zo'n handtasdiefstal in de buurt van de Ronde Kom. De tiener werd in december 2016 op heterdaad betrapt. Een getuige kon de jongeman overmeesteren. Na onderzoek van zijn gsm werd duidelijk dat hij vaak met minderjarige boefjes plannen maakte om handtassen te stelen. (LSI)





IZEGEM





Pekkerskroegentocht in veertien cafés

De Leutvrienden organiseren nu vrijdag vanaf 21 uur voor de 29ste keer hun Pekkerskroegentocht in het centrum van Izegem. Het gaat om een XL-editie met liefst veertien bands in evenveel cafés. "We zijn daarmee wellicht een van de grootste kroegentochten van het land", vertelt coördinator Bjorn Olivier. "Nieuw dit jaar is de deelname van het Damberd, een van de oudste cafés van onze stad. Zij ontvangen de band The Blues Legacy. Uniek wordt het concert van The Basscats. De band toert daarna nog, maar niet meer in het kroegentochtcircuit. Daarnaast doen ook tal van zaken op de Grote Markt, de Korenmarkt en aan het Kerkplein mee. Meer info op de Facebookpagina 'Kroegentocht Izegem'. (VDI)