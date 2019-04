Geschrapte immomakelaar blijft verder werken: 12.000 euro boete LSI

05 april 2019

12u32

Bron: LSI 0 Meulebeke Een 37-jarige voormalig immomakelaar uit Meulebeke moet van de rechter een boete van twaalfduizend euro betalen omdat hij ondanks een definitieve schrapping door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) activiteiten als immomakelaar bleef uitoefenen.

In 2016 werd Kris V. tuchtrechtelijk geschrapt na een veroordeling voor huisjesmelkerij. Bij controles van de wooninspecteur in 2010 en 2011 bleken vijf van zijn panden in Kortrijk en één in de Veldstraat in Meulebeke niet aan de regels te voldoen. Toch bleef Kris V. de kamers en woningen verhuren. In de Sint-Rochuslaan en Wagenmakerstraat in Kortrijk werden enkele panden zelfs verzegeld en de bewoners uit hun huis gezet.

Ondanks de definitieve schrapping stelde het openbaar ministerie vast dat V. bleef verder werken als immomakelaar. “Ik heb mijn Belgische activiteiten wel degelijk stopgezet, maar ben nu als makelaar in Nederland ingeschreven”, verdedigde hij zich. “Daar is het beroep niet zo gereglementeerd en zijn sporadische opdrachten in België wel nog mogelijk.” De rechter veegde die argumentatie van tafel en stelde in zijn vonnis dat V. “systematisch en koppig” bleef verder doen en op die manier “concurrentievervalsend” actief was. V. kreeg bovenop de boete ook nog een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.