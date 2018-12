Gepassioneerd tot de dood

Oprichter (90) van Ceremonie Roger maakt laatste rit, na tragisch ongeval

Hans Verbeke

01 december 2018

17u58 0 Meulebeke Vertrouwd met ceremonieën als geen ander wist Roger Eeckhout (90) dat ook hij ooit een laatste rit zou maken in een statige lijkwagen. Alleen had hij zich de omstandigheden van zijn dood wellicht anders voorgesteld. De oprichter van ‘Ceremonie Roger’ stierf op 22 november in Tielt, toen zijn auto gegrepen werd door een trein. Honderden mensen namen zaterdagmorgen afscheid van hem.

Zeven kaarsen stonden voor het altaar in de bijna volgelopen Sint-Amanduskerk van Meulebeke. Elke kaars stond symbool voor één aspect waarmee het levensverhaal van Roger Eeckhout geschetst werd door zijn drie kleinkinderen, Leslie, Tracey en Gregory. Zij reflecteerden de begrippen ‘liefdevol’, gedreven’, respectvol’, ‘gepassioneerd’, ‘geëngageerd’, ‘loyaal’ en ‘doorzetter’ op hun overleden opa. Een aantal (schoon)kinderen van Roger brachten in hun kledij subtiel hulde aan hem: een hoedje voor de dames en een das voor de heren, telkens met de letters ‘CR’ erop, verwijzend naar het ceremoniebedrijf dat Roger uit de grond stampte. De man was overigens ook de stichter van de Meulebeekse Dakwerken, zijn eerste huzarenstukje. Ooit, in de jaren tachtig, werkten er tot twintig mensen. Tot ver buiten de gemeente was hij een gekend figuur. Dat Roger plots en op zo’n manier zou sterven, had niemand verwacht. Toen hij op donderdag 22 november met zijn BMW huiswaarts reed, werd de wagen gegrepen door een trein. Hoe dat precies kon gebeuren, is niet duidelijk. De echtgenoot van Suzanna Verheyen, met wie hij in 1953 in het huwelijksbootje stapte, overleed ter plaatse.

86 en nog altijd op de ladder

“Hij was trots op zijn familiezaak de Meulebeekse Dakwerken en voelde zich nog altijd heel verantwoordelijk”, sprak één van de kleinkinderen. “Zelfs toen hij 86 was, klom hij nog altijd op de ladder om te zien of alles in orde was.” Uiteraard ging het ook over zijn passie voor oldtimers, die leidde tot de oprichting van ‘Ceremonie Roger’. Vele honderden koppels beleefden hun mooiste dag in één van zijn oldtimers en huwelijksbussen. “De laatste tien jaar reed hij zelf niet meer”, sprak kleinzoon Gregory. “Maar hij volgde het wel nog van nabij. Altijd wou hij achteraf weten of de bruidjes content waren en met een knipoog vroeg hij gewoonlijk ook of het mooie meisjes waren.” Hoewel Roger op medisch vlak nogal wat tegenslagen te verwerken kreeg, bleef hij vechten. “Opgeven stond niet in je woordenboek, telkens krabbelde je weer recht”, zei Gregory. “Als we het moeilijk hebben, zullen we even naar boven kijken en vragen: “Pépé, wat zou jij doen?” We houden je motto stevig in onze gedachten: ‘ik moet het kunnen, ik ga het kunnen en ik zal het kunnen’. Een daverend applaus weerklonk in de kerk, als eresaluut aan Roger. De Meulebeekse zangeres Chelsy luisterde de afscheidsplechtigheid op met stemmige muziek.

“Het is maar een beenbreuk, pépé is OK”

Doopkind Gregory sprak ook de slotwoorden. “Jij bent altijd mijn held geweest. Als kleine jongen zag ik je elke zaterdagavond thuiskomen aan het stuur van één van je oldtimers. Ik kon niet wachten tot ik zelf m’n rijbewijs had. Drie dagen nadat ik geslaagd was, mocht ik m’n eerste ‘trouw’ rijden. “Rij maar netjes voor me, jongen. En als er iets verkeerd loopt, roep me dan maar. Het komt wel in orde.”, zei je. Net zoals die keer in 2014, toen ik langs de Pittemstraat je auto in het midden van de weg zag staan, na een ongeval. Je lag in de berm maar toen je me zag, stelde je me onmiddellijk gerust. “Jongen, pépé is OK, ’t is alleen maar een beenbreuk. Doe maar verder met je werk.” Zo was je, ten voeten uit. Twee weken geleden spraken we nog met elkaar over de toekomst. Je was er mee begaan. Maar het lot heeft er anders over beslist. Met veel liefde en trots zal ik alles verderzetten wat jij hebt opgebouwd. Bij elke keuze die ik maak, zal jij in gedachten zijn. Het ga je goed, pépé.”