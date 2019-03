Gemeentepersoneel krijgt zes jaar na sociale onrust weer extra euro voor maaltijdcheque VDI

14 maart 2019

15u40

Bron: VDI 0 Meulebeke Zes jaar nadat de gemeente een reeks besparingen doorvoerde en daarbij de maaltijdcheques voor het personeel met één euro verminderde, schroeft het die laatste maatregel nu terug. De oppositie hekelt de ‘wispelturigheid’ van de gemeente.

De kwestie beroerde indertijd heel wat gemoederen. Er werden door de besparingen ook twaalf personeelsleden ontslagen. Er volgden maanden van sociale onrust, met oa. een stakingsdag aan het gemeentehuis door de vakbonden. Breekpunt bleek de inlevering van drie dagen dienstvrijstelling en de vermindering van één euro van de maaltijdcheque.

Rechtzetting

“Nu geeft de gemeente het personeel eindelijk weer waar ze recht op hebben”, fulmineert raadslid Machteld Vanhee (N-VA). “Uiteraard keuren we dit punt goed. Deze rechtzetting vragen wij al enkele jaren in de gemeenteraad. Vorig jaar dienden we er zelfs een agendapunt over in, maar het is blijkbaar gemakkelijker om dat eerst af te keuren en het dan daarna met de meerderheid zelf te realiseren. We vragen ons af wat het personeel van deze wispelturigheid vindt.”

Ook ZorgSaam deelt dezelfde bezorgdheden. “Wat heeft ons die besparing in de vorige legislatuur nu opgeleverd en was dit nodig?”, aldus Rik Priem.

Schulden verminderd

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) is duidelijk: “In zes jaar tijd hebben we de schuldenlast teruggedrongen van 26 naar 16 miljoen euro. We moesten op alle domeinen tien tot vijftien procent besparen. We zijn er nog niet, maar er is weer wat financiële ademruimte en dus vonden we dat er weer een euro extra bij de maaltijdcheque kon.”