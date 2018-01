Gemeente voert European Disability Card in 26 januari 2018

Op voorstel van gemeenteraadslid Herman Vanhee (N-VA) gaat de gemeente Meulebeke het gebruik van de European Disability Card promoten en invoeren. Het gaat om een kaart voor mensen met een beperking die bewijst dat ze in ons land erkend zijn als persoon met een handicap. Daarmee komen ze in aanmerking voor speciale toegangstarieven of andere voordelen op vlak van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. Acht EU-lidstaten hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de kaart, waaronder ons land, Cyprus, Estland, Finland en Malta. (VDI)