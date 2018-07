Gemeente koopt postgebouw 20 juli 2018

02u46 0 Meulebeke Het gemeentebestuur heeft een akkoord met Bpost bereikt over de verkoop van het postgebouw naast het gemeentehuis.

Bpost is in Vlaanderen al langer zijn gebouwen aan het verkopen om die dan terug te huren aan de koper. "In dit geval neemt Bpost nog een vierde van de oorspronkelijke ruimte in voor zijn postkantoor", vertelt burgemeester Dirk Verwilst (CD&V). "Ze hadden er ook de beschikking over een verdieping waar de postmeester kon inwonen, maar daar hebben ze nooit gebruik van gemaakt."





Dreigde te verdwijnen

"We zijn blij dat we tot een akkoord gekomen zijn, want de post dreigde hier te verdwijnen en dan ging het dichtste kantoor pas in Tielt te vinden zijn. De overige ruimte laten we inpalmen door administratieve diensten van het gemeentehuis en ook de Gemeentelijke Feestcommissie krijgt er een vergaderzaal. We zullen beide gebouwen op elkaar laten aansluiten. De zolder is dan weer ideaal voor de archiefwerking." (VDI)