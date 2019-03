Gemeente investeert in interieur kasteel Ter Borcht en Pittemstraat VDI

14 maart 2019

Bron: VDI 0 Meulebeke Nu de belastingen dit jaar toch nog niet stijgen moest de gemeente zijn investeringsplan voor 2019 herwerken zodat geplande investeringen toch doorgang konden vinden. Dit jaar maakt ze alvast geld vrij voor de renovatie van kasteel Ter Borcht,

De buitenkant van kasteel Ter Borcht is ondertussen helemaal gerenoveerd. Sinds vorig jaar is de gemeente ook bezig met de aanpak van het interieur. Ze trekt daar in totaal 2 miljoen euro voor uit en hoopt tachtig procent via subsidies te recupereren. Voor 2019 alleen zetten ze daar 1,07 miljoen euro voor opzij.

Of zwembad Ter Borcht nu een renovatie krijgt of dat de gemeente kiest voor een nieuwbouw is nog niet beslist. Een renovatie zou zes miljoen euro kosten, een nieuwbouw zelfs 12 miljoen euro. Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) heeft een persoonlijke voorkeur voor een nieuwbouw, maar de knoop is nog niet doorgehakt. Toch voorziet de gemeente al 1 miljoen euro, voor de beslissing die later dit jaar moet vallen.

Pittemstraat

Er gaat ook 3,5 miljoen euro naar wegenwerken, maar de gemeente krijgt daar wel via subsidies 2,4 miljoen euro van terug. Onder andere de Pittemstraat krijgt een nieuw wegdek, rioleringsstelsel en fietspad. Er gaat nog eens 385.000 euro naar het onderhoud van andere wegen.

Prijkt ook nog op het uitgavenlijstje voor 2019: de renovatie van assistentiewoningen (1,6 miljoen euro) en de renovatie van huidig woonzorgcentrum Ter Deeve (100.000 euro), net als de aanleg van bedrijventerrein Gavershoek (50.000 euro), het vernieuwen van speeltoestellen (25.000 euro), het nemen van maatregelen rond duurzaamheid en het investeren in energiezuinige straatverlichting (telkens 200.000 euro) en het aankopen van urnes en grafkelders (30.000 euro).