Gemeente controleert of verkeersborden te laag hangen 16 maart 2018

02u42 0 Meulebeke Oppositiepartijen N-VA en sp.a hebben op de gemeenteraad aangekaart dat er enkele verkeersborden in de gemeente veel te laag hangen.

"Op die manier kunnen voetgangers, rolstoelen of kinderwagens niet of nauwelijks passeren", aldus gemeenteraadsleden Benedikt Van Staen. "Er is zelfs sprake van een ernstig ongeval dat precies gebeurd is om die reden." Raadslid Rik Priem zag ook problemen bij de fietspaden in Meulebeke. "Die liggen er voor fietser meestal erg onvriendelijk bij, vooral omwille van de steenslag, geen plezier om op te rijden. De fietspaden zijn ook soms gevaarlijk vanwege verkeersborden die niet op de geschikte plaats staan." Burgemeester Dirk Verwilst (Cd&V) belooft nog voor de zomer alle verkeersborden in de gemeente te controleren en waar nodig te laten verplaatsen of vernieuwen. Op de gemeenteraad werden ook nog enkele snelheidsbeperkingen ingevoerd. Zo mag je in de Meentakstraat en Meerlaanstraat voortaan maar 50 kilometer per uur rijden. (VDI)