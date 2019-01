Geluidsoverlast doet cannabiskwekende dj de das om LSI

29 januari 2019

17u58

Bron: LSI 0 Meulebeke Klachten over de dreunende beats in zijn woning deden een 37-jarige man uit Meulebeke de das om. Bij een huiszoeking vond de politie een cannabisplantage van dertig planten, cannabis op de salontafel en in de diepvries en vloeibare xtc.

“Ik probeerde als dj aan de bak te raken. Het was bekend dat je voor een feestje bij mij moest zijn”, aldus Pieter L. “Daarbij werd soms wat drugs gebruikt. Het waren vooral drugsrestanten die gevonden zijn.” De dj gaf wel toe dat hij gedurende een maand een cannabisplantage met dertig planten had onderhouden, maar hij verkocht geen drugs, verzekerde hij. Het openbaar ministerie eiste een celstraf van zeven maanden en een boete van achtduizend euro. L. vroeg die straf voorwaardelijk op te leggen. Zelf rookte hij af en toe joints en gebruikte hij vloeibare xtc in het weekend. Nu is hij naar eigen zeggen clean. Vonnis op 19 februari.