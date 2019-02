Geen zwaar vervoer langer dan acht meter

in Buysveldstraat VDI

21 februari 2019

Het is vrachtwagens langer dan acht meter voortaan verboden om de Buysveldstraat in te rijden. Er komt ter hoogte van de inrit vanuit de Gentstraat een bord dat de gewijzigde verkeerssituatie duidelijk moet maken. Vrachtwagenchauffeurs komen er regelmatig in de problemen door de krappe bocht met de Vossekotstraat. De nieuwe maatregel moet dat voorkomen. Meestal gaat het om bestuurders die blindelings hun GPS-toestel volgen.