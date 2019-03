FOTOREEKS: Kinderen vieren 25 jaar ’t Berenhuisje met carnaval VDI

08 maart 2019

18u13

Meulebeke Buitenschoolse kinderopvang 't Berenhuisje mag 25 kaarsjes uitblazen. Dat werd vrijdag uitgebreid gevierd door de kinderen en opvoeders.

Om ook de kinderen mee van het feest te laten genieten, mochten ze in carnavalskledij naar de kinderopvang komen. Voor de gelegenheid was ook Clown Rocky van de partij en ook burgemeester Dirk Verwilst kwam langs voor een speech.

’t Berenhuisje is een heus succes. “In 2018 haalden we een bezettingsgraad van honderd procent met 68 plaatsen, die door Kind en Gezin erkend zijn”, zegt coördinator Nico Landuyt. “Op 1 januari hebben we een aanvraag ingediend om de capaciteit tot 88 kinderen te verhogen. We maken nu ook gebruik van het cafetaria en de ruimte daarachter voor de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. We wachten nu op een document om dat allemaal officieel te maken. De tien begeleidsters hebben alvast uren bijgekregen om alles te kunnen regelen. Er is zelfs een speelterras op het dak. Straks komen er ook nog enkele avontuurlijke buitenspeelruimtes bij.”

Het personeel van ’t Berenhuisje staat al om 6.30 uur paraat en de kinderen, van 2,5 tot 12 jaar, worden begeleid tot ze om 8.30 uur naar school moeten. ’s Avonds staan ze van 15.30 tot 18.30 uur opnieuw paraat in hun verblijf in ontmoetingscentrum Vondel. Op woensdag zijn ze er van 10.30 tot 18.30 uur.