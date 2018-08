Foto- en etalagezoektocht 02 augustus 2018

02u28 0

De Sint-Amandusschool heeft een mooie foto- en etalagezoektocht in elkaar gestoken die je nog de hele vakantie kan volgen. Dit keer gebeurt dat onder het thema 'Samen de boer op'. De fotozoektocht verloopt via fiets of wagen. Rijden gebeurt langs de vele hoeves en landbouwvelden van de gemeente. Het parcours telt 30 foto's in twee lussen, van 25 en 15 kilometer.





Fruitsoorten

Op tien plaatsen in het fotozoektochtparcours is er ook een themagebonden puzzelvraag. Voor elke lus is de Markt de startplaats. Er is ook een extra etalagezoektocht in het centrum. Daarbij passeer je langs de etalages van dertig handelaars en zoek je er naar foto's van groenten en fruitsoorten die op Meulebeekse bodem worden geteeld. Formulieren kosten 10 euro via Guido Devolder in de Nieuwstraat 6. Meer info: guido.devolder@telenet.be of 0498/37.03.44. (VDI)