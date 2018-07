Flower power en soldaten op Berenstoet ORGANISATIE NEEMT MAATREGELEN TEGEN HITTE VALENTIJN DUMOULEIN

02 juli 2018

02u36 1 Meulebeke Honderd jaar geleden werd ons land bevrijd van de Duitsers, maar in Meulebeke leek het even alsof dat gisteren was. En dat was ook zo. Toch op de vijfjaarlijkse Berenstoet, die in het teken van de bevrijding stond. Het mooie weer zorgde voor een grote opkomst, maar de organisatie moest tegelijk ook voor extra water zorgen.

Vrijdagavond zorgde Waterfront nog voor een passende herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog aan onze kustlijn, zondagnamiddag waren de troepen onder een loden zon blijkbaar al tot in Meulebeke afgezakt. Op het eerste evenement nog water in overvloed, bij het tweede was de organisatie goed voorbereid. "We hebben extra drinkwater aan alle deelnemende verenigingen uitgedeeld", vertelt Filip Vanluchene van de Gemeentelijke Feestcommissie. "Geen overbodige luxe in temperaturen die rond de dertig graden schommelden en al helemaal geen sinecure voor wie een legeruniform of ander kostuum aan had. We riepen de vele bezoekers ook op om voldoende te drinken en zich in te smeren."





Dansschool

Ook dansschool Folle et Fou had last van de hitte. Tientallen dansertjes beeldden de hoop na de bevrijding uit. "Twee uur intensief dansen in die warmte is niet evident, maar gelukkig waren de kinderen in het wit gekleed", zegt begeleidster Lieve Germonprez. "Daarnaast hadden we anderhalve literfles per persoon voorzien zodat we voldoende konden afkoelen."





De stoet zelf draaide voor tachtig procent rond oorlogstaferelen. Veel kaki jeeps en trucks, net als een nagebouwde Menenpoort met Last Post en de nagebouwde tank van de KLJ. Ook de Tweede Wereldoorlog kwam aan bod, net als de hippies en de anti-oorlogsbeweging rond Vietnam. 'De Kopstukken' kregen de lachers op hun hand met een tafereel uit 'Allo Allo'. Voetbalclub KFC Meulebeke zag het thema op een andere manier en vierde net in zijn gouden jubileumjaar dat het de titel in zijn klasse gehaald had en daarmee 'bevrijd' was. De brandweer bracht holbewoners naar voor die bevrijd raakten van een beer en de Chiro deed het met prinsessen die uit een kasteel moesten raken. "De kwaliteit lag hoog", vertellen bezoekers Marthe Vermeersch en Johan Knockaert. "We zijn bij elke stoet trouw van de partij en de verenigingen hebben echt hun best gedaan." Ook de feestcomité was na afloop tevreden. "We hadden 36 praalwagens, waarvan 22 uit Meulebeke. Een hoog aantal en wat we te zien kregen was mooi afgewerkt. We zijn blij dat al die verenigingen de moeite doen om er iets tofs van te maken en dat heeft zich ook vertaald in een hoog aantal bezoekers." Wie de publieks- en juryprijs won was bij het ter perse gaan nog niet bekend.





De stoet ging gisterenavond over in de Berenfeesten, met gisterenavond nog optredens van onder meer Mama's Jasje en Niels Destadsbader.