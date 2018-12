Filmmarathon in OC Vondel VDI

26 december 2018

13u15

Bron: VDI 0 Meulebeke Op donderdag 27 december is er in OC Vondel de filmmarathon ‘At the Meuvies’. Je kan er een hele dag van verschillende films genieten. Zaal Mouterij wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een sfeervolle bioscoop met groot scherm, filmtribune en popcorn. Voor, tijdens of na de film kan je in het filmcafé voor een drankje of babbel terecht.

De filmmarathon begint om 9 uur met de film ‘Casper en Emma op Wintersport’, om 10.30 uur gevolgd door de animatiefilm ‘Wreck-it Ralph’. Beide zijn Nederlands gesproken. Om 14.30 uur is er de vertoning van de derde FC. De Kampioenen: De Kampioenen Forever’. Om 17 uur is er de reboot van de klassieker Jumanji, met dit keer The Rock in de hoofdrol. Om 20 uur sluit de filmmarathon af met ‘Patser’, de film van Adil El Arbi en Bilal Fallah. Een filmticket kost slechts 2,5 euro per persoon, inclusief popcorn voor de kinderen of een drankje na de film voor volwassenen. Meer info via 051/54.13.22.