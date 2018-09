Fietsster (62) kritiek na ongeval 04 september 2018

Een 62-jarige fietsster uit Meulebeke ligt met levensgevaarlijke verwondingen in coma in het ziekenhuis. Zaterdagvoormiddag is Mia Cauwelier (62) in de Pittemstraat gegrepen door een wagen. Dat gebeurde nadat Mia een jogger had ingehaald en op de rijweg terechtkwam. Op dat ogenblik kwam net een bestelwagen uit de tegenovergestelde richting. De vrouw werd opgeschept, maakte een zware smak op de voorruit en liep tal van zware breuken en inwendige bloedingen op. Voorlopig wordt ze in een kunstmatige coma gehouden.





(LSI)