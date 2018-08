Fietser blijft haperen aan autoportier 03 augustus 2018

In de Kapellestraat in Meulebeke raakte woensdagavond een fietser gewond toen hij haperde aan een portier van een auto dat plots werd geopend. De bestuurster had net haar wagen geparkeerd. Ze keek in haar zijspiegel en zag niemand afkomen en opende haar portier. Net op dat moment kwam de fietser afgereden. De man viel en liep verwondingen op aan het hoofd. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)