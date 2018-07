Extra parking voor zorgverstrekkers met sticker 24 juli 2018

02u29 0 Meulebeke Vanaf september is het mogelijk op het gemeentehuis een Parkeer en Zorg-sticker aan te vragen.

Die kan je op je raam of garagepoort kleven om aan te duiden dat zorgverstrekkers zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook de maaltijddienst van het OCMW mogen parkeren op je oprit. "Op die manier willen we tegemoet komen aan de parkeerproblemen waar zorgverstrekkers in Meulebeke mee kampen", vertelt burgemeester Dirk Verwilst (CD&V). "Soms moeten ze vlug ergens zijn, parkeren ze waar het niet mag en zit er een boete tussen de ruitenwissers. Met dit systeem creëren we meer plaats voor hen. Zo kunnen buren van mensen die zorg nodig hebben de ruimte voor hun deur ter beschikking stellen. De eigenaar kan de sticker gratis in het gemeentehuis verkrijgen. De zorgverstrekker kan een Parkeer en Zorg-kaart aanvragen, die op een zichtbare plaats in de wagen moet liggen." (VDI)