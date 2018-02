Even flink stoeien en dan... tot rust komen met klankschalensessie 07 februari 2018

De leerlingen van freinetschool De Koorddanser mochten gisteren van enkele speciale activiteiten proeven tijdens de boomhutwerkwinkelsessies. Dankzij de hulp van enkele vrijwilligers werden ze ondergedompeld in de wereld van de yoga en massage, maar ook een klankschaalsessie, duodans en stoeisport stonden op het programma. Dat laatste is een vredelievender aanpak van worstelen, zonder harde grepen en met de bedoeling je tegenstander te vloeren. Op een respectvolle manier met elkaar en met lichaamscontact omgaan, was een van de streefdoelen. Ze leerden er ook valtechnieken die leiden tot minder blessures. "Gedurende het jaar hebben we wekelijks gewone werkwinkels, waarbij vrijwilligers kinderen telkens onderdompelen in een andere wereld", duidt directeur Wim De Baets. "Daar zittten veel muzische activiteiten tussen, maar ook sport, tuinieren, dierenverzorging of schaken staan wel eens op het programma. Tweemaal per jaar zijn er boomhutwerkwinkels, waarbij we specialere activiteiten programmeren. Op die manier leren ze beter met hun gevoelens omgaan, aan hun weerbaarheid te werken en ze leren er hun talenten en interesses door ontdekken. Het kabinet van minister Hilde Crevits (CD&V) toonde ook al interesse in de werkwijze. (VDI)