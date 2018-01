Evelyn Verhoye is Plato-ambassadeur Ondernemers 2018 02u46 0 Foto Rik Devos

Evelyn Verhoye heeft de titel van Plato-ambassadeur Ondernemers 2018 gekregen. Ze woont in Deerlijk en leidt het bedrijf Alm Lift. Het bedrijf is gevestigd in Meulebeke en is gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van hoogwerkers, schaarliften, heftrucks en verreikers.





"Plato is een intensief begeleidings- en ondersteuningsproject van de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen voor KMO-bedrijfsleiders en kaderleden", verduidelijkt Evelyn Verhoye samen met Peter.





(DRD)