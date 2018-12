Eeuwelinge Lia in de bloemetjes VDI

03 december 2018

In de turnzaal van de Sint-Antoniusschool in Meulebeke verzamelden recent familie en vrienden met Lia Strosse om er haar honderdste verjaardag te vieren. De eeuwelinge is geboren op 29 oktober 1918 in de Kasteelstraat. Ze werd geboren in een van elf kinderen. Later huwde ze met Robert Martin en samen kregen ze vijf kinderen: Raf (overleden in 2000à, Marie-Claire, Paul, Geert en Tony. Ondertussen zijn er ook al heel wat klein- en achterkleinkinderen. In 1979 verhuisde de familie naar de Karel van Manderstraat. Daar woont Lia nu nog steeds op zelfstandige basis. In 1984 overleed haar man, maar toch blijft ze optimistisch. “Ik schrijf zelfs gedichten die ik personaliseer voor al mijn dierbaren”, zegt ze. “Mijn geheim? Dagelijks het nieuws en Blokken volgen. Dat houdt je scherp.”