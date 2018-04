Eerste steen nieuw woonzorgcentrum gelegd 21 april 2018

Gisteravond hebben leden van het gemeentebestuur en zorggroep GVO samen met minister Hilde Crevits symbolisch de eerste steen van het gloednieuwe woonzorgcentrum De Lappers in de Karel van Manderstraat gelegd.





Het gaat om een gezamenlijk project tussen OCMW-zorgcentrum Ter Deeve en privérusthuis Sint-Vincentius. Die laatste is in september vorig jaar begonnen met de bouw van het nieuw woonzorgcentrum op de zorgcampus Lappers, met onder andere een dagcentrum, kortverblijfcentrum en rusthuis voor 120 ouderen.





Er komt een extra vleugel voor de huidige inwoners van Ter Deeve. Op termijn wijkt het oude rusthuis Sint-Vincentius voor private woningen. Eind 2019, begin 2020 moet het nieuwe woonzorgcentrum af zijn.





(VDI)