Eerste Schotjes Wielerquiz 12 februari 2018

Carlos Delaere organiseert op zaterdag 17 februari om 19.30 uur de eerste Schotjes Wielerquiz in zaal De Mouterij in OC Vondel. Inschrijven voor ploegen van maximum vier personen. Deelnemen kost twintig euro per ploeg. Inschrijven via carlos.delaere@telenet.be . Alle ploegen dienen om 19.15 uur aanwezig te zijn. (VDI)