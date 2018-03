Eerste laadpaal elektrische wagens geactiveerd 28 maart 2018

Gisteren is er voor het eerst een laadpaal voor elektrische wagens op een openbare plaats in Meulebeke in gebruik genomen.`





De laadpaal is vorig jaar al geplaatst op de parking achter het gemeentehuis aan de zijkant van de Holdestraat, maar werd gisteren voor het eerst in gebruik genomen. In 2018 komt er nog een extra laadpaal bij, net als in 2019.





Op termijn moet elke eigenaar van een elektrische wagen binnen een straal van 500 meter een publieke laadpaal ter beschikking hebben.





(VDI)