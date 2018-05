Eerste Beren City Trail door gebouwen 17 mei 2018

02u42 0

In navolging van steden als Roeselare, Izegem, Ingelmunster en Tielt organiseert ook Meulebeke straks voor het eerst een gebouwenloop.





De Beren City Trail vindt bij de start van het kermisweekend op vrijdagavond 25 mei om 19 uur plaats. "Het gaat om een recreatieve loopwedstrijd langs en door verschillende openbare gebouwen", vertelt sportschepen Rita De Costere (CD&V). "We werken voor de organisatie samen met het kermiscomité en de jeugdraad. Zij hebben een parcours uitgestippeld door gebouwen zoals de pastorie, het gemeentehuis, het jeugdhuis en de kunstacademie. Ook de kerk staat in het parcours opgenomen. We mikken voor deze eerste editie op 300 deelnemers. De start situeert zich op de Markt aan café De Beer." Inschrijven kan op voorhand of de dag zelf en kost 5 euro voor volwassenen. Er is om 18 uur een Kids Run en daar deelnemen kost 3 euro. Je mag maximum vijf rondjes lopen en er zijn verschillende prijzen te winnen. inschrijven kan door over te schrijven op het rekeningnummer BE 6165 2856 2125 17 Beren City Trail. Meer info: info: berencitytrail@outlook.be





(VDI)