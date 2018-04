Dynamica Park Trail op Ter Borcht 20 april 2018

De vzw Dynamica, die mensen met een beperking ondersteunt, organiseert op zaterdag 28 april vanaf 14 uur de eerste Dynamica Park Trail. Het gaat om een recreatieve loop op domein Ter Borcht.





Sporten gebeurt in een groene omgeving. Ook lopen, joggen en wandelen mag en dat in ruil voor een gezond prijzenpakket. De toegang is gratis. Parkeergelegenheid in de Ter Borchtlaan. Vrij starten kan tot 16 uur.





In de marge van het gebeuren zal de sappentrapper er staan. Door te trappen op een fiets kunnen deelnemers een eigen smoothie maken. Ook de bijenbond staat er met een stand, net als de compostmeesters en Natuurpunt De Torenvalk. Inschrijven kan via eric.landuyt@skynet.be of 0477/82.23.23. (VDI)