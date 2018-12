Dirk Verwilst legt eed af als burgemeester VDI

18 december 2018

12u49

Bron: VDI 0

Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) heeft dinsdagmorgen in Brugge de eed afgelegd als burgemeester van Meulebeke. Dat deed hij in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé.



Hij was de voorbije zes jaar reeds burgemeester. Op 14 oktober kreeg hij 3.294 voorkeurstemmen achter zijn naam. Een bevestiging, want bij zijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen haalde hij 2.547 stemmen. Verwilst combineert zijn functie als burgemeester met die als bedrijfsleider van zijn industriële bakkerij DV Foods. Dit keer trokken CD&V en voormalige oppositiepartij VRIJ onder de noemer Lijst van de Burgemeester naar de kiezer. Zijn mandaat gaat in op 1 januari.