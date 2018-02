Dieven uit op spullen op zolder leegstaande woning 16 februari 2018

Voor de derde keer in anderhalf jaar zijn in de woning van Diego De Smet in de Krekelstraat in Izegem spullen gestolen. "Ik woon voorlopig nog in Meulebeke", legt hij uit.





"De woning in Izegem staat leeg en wordt gerenoveerd. Die werken duren langer dan verwacht. Ondertussen is het huis gemakkelijk te betreden. Daar maken de dieven misbruik van. Ze weten wellicht dat ik door gebrek aan ruimte ook spullen op de zolder van de woning in Izegem stockeer. Er verdwenen al fantasiezwaarden, een elektrische gitaar en een bokser met lichtjes om te leren boksen. Maar omdat alles nog in dozen steekt, weet ik niet wat er nog meer gestolen werd.





" Na de eerste diefstal deed Diego aangifte bij de politie, de twee volgende keren niet meer. "Het leverde de eerste keer toch niets op", zucht hij. "Ik vermoed dat de daders uit de buurt zijn. Het is ook opmerkelijk dat er nooit iemand iets ziet of hoort. Wellicht zal het probleem zichzelf oplossen eens ik de woning opnieuw kan betrekken, maar door problemen met de aannemer lijkt dat ook niet voor morgen." (VHS/LSI)