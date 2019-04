Denk mee over het klimaatplan van Meulebeke VDI

18 april 2019

15u41

Bron: VDI 1 Meulebeke De gemeente wil zijn bestaand energieactieplan opwaarderen tot een volwaardig klimaatplan. Dat doet het op maandag 29 april aan de hand van zogenaamde ‘klimaattafels’. Burgers zijn die avond om 19.30 uur welkom in zaal Mouterijvan ontmoetingscentrum Vondel om mee over het onderwerp te praten en suggesties te formuleren.

Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn een lagere energiefactuur, goede ideeën om het verkeer in de buurt veiliger te maken, een geschikte plek voor meer groen in de gemeente, oplossingen voor wateroverlast en zuiniger omspringen met water. Goede suggesties worden mee opgenomen in een klimaatplan dat moet dienen om Oostrozebeke tegen 2030 op dat vlak resistenter te maken tegen het veranderende klimaat.

Inschrijven kan tot en met 26 april via milieu@meulebeke.be of 051/54.13.35.