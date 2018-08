Dekenhuldiging 09 augustus 2018

Naar aanleiding van de huldiging van de nieuwe deken op de Paanders is er op woensdag 15 augustus van 14 tot 18 uur eenrichtingsverkeer ter hoogte van de Paanderstraat tussen de Oostrozebeke- en Hondekerkhofstraat. Dat is ook het geval voor de Kortrijkstraat . Er geldt in die laatste straat ook een parkeerverbod aan één zijde. (VDI)