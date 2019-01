Definitief: geen belastingsverhoging in 2019 meer Beweging.net roept politici op zich tegen elke onnodige extra belasting te verzetten VDI

31 januari 2019

13u19

Bron: VDI 0 Meulebeke Er komt dit jaar definitief geen belastingsverhoging meer in Meulebeke. Op de gemeenteraad van vorige week stemde coalitiepartner VRIJ, die samen met coalitiepartner CD&V onder de noemer Lijst van de Burgemeester in de meerderheid zit, tegen die verhoging. Ze vormde een wisselmeerderheid met oppositiepartijen ZorgSaam en N-VA.

Na de onverwachte zet van VRIJ wilde burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) nog bekijken wat de mogelijkheden waren om de verhoging opnieuw te agendaren, maar die zijn er niet meer. “Een gemeente moet die officieel vastleggen voor 31 januari. Gebeurt dat niet, dan moet je minstens een jaar wachten”, vertelt de burgemeester. “Er viel in het kort tijdsbestek tussen die laatste gemeenteraad en de deadline niet veel meer te regelen en dus kiezen we voor uitstel en agenderen we het punt volgend jaar opnieuw. Spijtig dat het zo verliep, want nu lopen we voor 2019 toch 330.000 euro aan extra inkomsten mis. Geld dat goed kon gebruikt worden, want er komen veel uitdagingen op ons af.”

Meerjarenplan

Het meerjarenplan, dat ook weggestemd werd, komt in februari wel opnieuw op de gemeenteraad. ‘Ons meerjarenplan hield rekening met de extra inkomsten die de verhoging zou opleveren en dus moeten we dat helemaal laten herberekenen. Om daar voldoende tijd voor uit te rekken, verplaatsen we de gemeenteraad een weekje van 13 naar 20 februari”, klinkt het.

Vraag blijft of de plooien tussen CD&V en VRIJ ondertussen platgestreken zijn en wat de demarche van VRIJ voor de toekomst van de coalitie betekent. “We hebben er ondertussen een eerste schepencollege op zitten en de sfeer was inderdaad gespannen”, beaamt Verwilst. “ De komende dagen zit ik nog samen met oa. Peter D’Haeyere van VRIJ om alles nog eens te bespreken, maar een stopzetting is wat mij betreft niet aan de orde.”

Beweging.net kritisch

Ondertussen roert ook Beweging.net zich in het debat. “We zijn tevreden dat een aantal aangekondigde belastingsverhogingen niet goedgekeurd werd”, klinkt het. “Anderzijds betreuren we dat de beleidsploeg de intentie had om de loon- en weddetrekkenden het hardst te treffen. Indien de verhoging toch doorgang vond, betekende dit dat de personenbelasting sinds 2012 met maar liefst 15,38 procent gestegen zou zijn. Veel mensen krijgen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Om die reden zullen we ons blijven verzetten tegen deze schrijnende onrechtvaardigheid. Toch willen we alle Meulebeekse politici oproepen om zich blijvend te verzetten tegen elke extra belasting die zowel onnodig, eenzijdig als onrechtvaardig is.”