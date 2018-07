De Torenvalk teleurgesteld in provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 't Veld 10 juli 2018

02u40 0 Meulebeke Natuurpunt De Torenvalk had meer verwacht van de concrete plannen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 't Veld in Ardooie en Meulebeke dat nog in openbaar onderzoek is tot 13 juli.

"Het plan is twee jaar besproken en afgewogen, maar finaal komt het erop neer dat de provincie grotendeels gezorgd heeft voor het eigen provinciaal domein en enkele stroken rondom", zegt Frank Develtere. "Wij hadden liever een bredere kijk gehad die tegemoet komt aan de behoeften aan natuur, landschapsherstel, recreatie, fiets- en wandelverbindingen binnen deze natuurarme omgeving in Ardooie-Meulebeke."





Gebrek aan lef

"In de uitvoeringsnota wordt hier wel aandacht aan geschonken, maar die uitvoering is een werk op lange termijn en op basis van vrijwillige medewerking van de bewoners."





"Het plan biedt wel voor elk wat wils, maar de provincie heeft niet de durf gehad om te kiezen voor opties ingegeven door de zorg voor natuurversterking en kleine landschapselementen in het waardevol landschappelijk gebied. Dit legt een hypotheek op de toekomst, want het particulier belang heeft hier duidelijk gewonnen van het gemeenschappelijk belang." (CDR)