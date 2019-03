Davidsfonds laat kunstschilder Karel van Mander uit de dood verrijzen VDI

05 maart 2019

15u56

Bron: VDI 0 Meulebeke Op dinsdag 19 maart pakt het Davidsfonds opnieuw uit met de Nacht van de Geschiedenis. Dit keer staat alles in het teken van ‘meesterschap’. In Meulebeke werkt het Davidsfonds samen met heemkring Mulenbeca voor drie activiteiten. Bij één ervan wekken ze de historische Meulebekenaar Karel van Mander terug tot leven.

“We gaan voor een meesterlijk drieluik in een origineel decor”, vertelt voorzitter Filip Declerck. “Na vier eeuwen keert kunstschilder Karel van Mander terug naar zijn geboortedorp. Toneelspeler Filip Vanderbeke kruipt in zijn huid en zal verschillende scènes uit zijn leven naspelen. Zijn invloed is niet te onderschatten. Werken van hem hangen in beroemde museum als de Hermitage in Sint-Petersburg, het J.Paul Getty Museum in Los Angeles en het Rijksmuseum in Amsterdam.”

Ook jeugdauteur Marc de Bel is van de partij. “Hij vertelt er over zijn jongste boek, dat gaat over het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters”, vervolgt Filip. Tot slot demonstreert Ayke Cottenie hoe je kunstschatten precies restaureert.”

De Nacht van de Geschiedenis gaat door in freinetschool De Koorddanser in de Baljuw Vermeulenstraat, waar unieke locaties als de boomhut en circuszaal ingepalmd worden.

Er zijn maar vijftien plaatsen meer vrij. Inschrijven kan via voorzitter Filip op 051/48.52.79 of declerck.filip@skynet.be.