Davidsfonds klinkt op nieuwe jaar 23 januari 2018

De lokale Davidsfonds nodigt iedereen uit op zijn nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 januari in OC Vondel. De band Crepe Brûlee geeft er een optreden. Het gaat om een duo bestaande uit de Roeselaarse cabaretier Wim Perneel en muzikant Manuel Haustraete. Humoristische teksten gaan er hand in hand met jazz, folk en rock'n roll. De avond start om 20 uur. Tickets kosten 8 euro voor leden en 12 euro voor anderen. Kaarten via www.meulebeke.davidsfonds.be of 058/48.52.79.