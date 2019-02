Containerpark verhuist niet, maar breidt uit VDI

De Meulebeekse oppositiepartij ZorgSaam polste op de gemeenteraad naar de geruchten als zou het containerpark op de Randweg verhuizen naar het nieuwe bedrijventerrein. “De bedrijventerreinen in onze streek zijn al zo schaars dat het niet verantwoord zou zijn om op de Haandeput een hectare voor een containerpark in te palmen”, reageert burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “We gaan wel het recyclagepark op de Randweg vernieuwen en uitbreiden.”

De uitwerking is voor afvalintercommunale IVIO, dat de containerparken in elf gemeentes in onze regio beheert.