Chiro Rol Marathon aan 47ste editie toe VDI

12 april 2019

15u02

Bron: VDI 2 Meulebeke De Meulebeekse Chirojongens en -meisjes organiseren dit weekend voor de 47ste keer hun Chiro Rol Marathon. Vrijdagavond brengen de burgemeester en schepenen traditiegetrouw het fietsen op rollen in ontmoetingscentrum Vondel op gang. Het startmoment is rond 19 uur voorzien.

Om 20 uur is er een koffiekaarting. Kaarten daarvoor kosten 1,25 euro en zijn te verkrijgen bij de leiding. Rond hetzelfde tijdstip start de grote bierstube en Beren Bijeen, een gezellige avond waarbij streekbieren en breughelplanken gecombineerd worden. Er is muziek van Blanco en the Shemates.

Spelnamiddag

Zaterdag is er om 10 uur een billenkarrenrace voor leerlingen van het eerste tot en met het zesde middelbaar op de parking van Vondel. Er is nadien ook een volwassenenreeks. Ploegen van vier personen nemen het tegen elkaar op. Om 13 uur opent de bierstube opnieuw en een half uurtje later is er Funpoertoe, een spelnamiddag voor de jongsten. Om 20 uur is er Chiro in Concert, een gezellige show waar alle afdelingen aan deelnemen. Kaarten kosten 3 euro.

Tien om te Zien

Op zondagmorgen is er om 10.30 uur de 29ste editie van Tien om te Zien, dit keer met een internationaal repertoire. Wie zelf een liedje wil zingen, kan zich inschrijven op de Facebookpagina van Chiro Meulebeke. Vanaf 12 uur kan je de wedstrijd Paris-Roubaix op groot scherm volgen. Om 21.30 uur sluit het weekend af met de 14de editie van de Nacht van de Rol. Kaarten kosten 8 euro.