CD&V en VRIJ vormen Lijst van de burgemeester 23 april 2018

04u24 0 Meulebeke Politiek bommetje in Meulebeke. Zaterdagochtend hebben meerderheidspartij CD&V en oppositiepartij VRIJ, een samengaan van Open Vld en onafhankelijken, bekendgemaakt dat ze in oktober samen naar de kiezer trekken als Lijst van de burgemeester.

Beide partijen willen samenwerken in het belang van Meulebeke. "De voorbije maanden is uit een losse babbel gebleken dat VRIJ achter ons beleid staat", zegt burgemeester Dirk Verwilst (CD&V). "Bovendien hebben we dezelfde potentiële kiezers. We vroegen ons af of we iets voor elkaar konden betekenen. We zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan, maar samenwerken is de beste keuze. Voor de kiezer en voor ons."





"We willen het beleid verderzetten en nog een tandje bijsteken", pikt voorzitter Veronique Ghys van VRIJ in. "We trekken aan één kar en willen als groep Meulebeke versterken."





Er is niet gekozen voor een kartel, maar een nieuwe lijst. "De Lijst van de burgemeester gaat voor een Meulebeke waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te ondernemen, veilig om te leven, leuk om te sporten, cultuur te beleven en uit te gaan."





De lijstvorming is bijna rond. Eerder maakte CD&V al bekend dat burgemeester Verwilst de kopman zou zijn. Ook bij de Lijst van de burgemeester is dat geval. Al 20 van de 21 plaatjes op de Lijst zijn ingevuld, al ligt de volgorde nog niet vast. (CDR)