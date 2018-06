Camera's bewaken gemeentehuis 16 juni 2018

02u40 1

Het gemeentehuis krijgt camerabewaking. Er komen twee camera's binnen aan de ingang en aan de dienst Burgerzaken. Zes andere komen er aan de buitenkant. "Dit gebeurt om de veiligheid van de burger te bewaren en om bij vernieling of aanvraag indien nodig te gebruiken", stipt diensthoofd Patrimonium Chris Verbrugghe aan. "Deze beelden zullen we enkel gebruiken in het geval er zich iets voordoet en ze worden ook niet constant bekeken." Later dit jaar komen er nog zes camera's aan ontmoetingscentrum Vondel. (VDI)