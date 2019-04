Café De Gilde sluit na 99 jaar de deuren: buurtwinkel verhuist naar Kasteelstraat, ACV trekt naar Tielt VDI

02 april 2019

10u20

Bron: VDI 0 Meulebeke Na 99 jaar stroomt er geen bier meer door de tapkranen van het bekende café De Gilde op de hoek van de Pittem- en Wetstraat in Meulebeke. De kroeg is definitief dicht. Het aanpalende ACV-complex trekt in juni naar Tielt en ook de vroegere welvaartswinkel – nu buurtwinkel De Welkom – verhuist naar de Kasteelstraat.

“Dit was vroeger een bloeiende wijk waar heel wat gemeentelijke diensten onderdak vonden”, vertelt beheerder Willy Claerhout. “Het oud-gemeentehuis zat aan de overkant van de straat en het vredegerecht en de brandweer hadden hier ook hun stek. Het huidige gebouw werd in 1898 door de Ziekenbond opgericht en in 1905 nam het Christelijk Syndicaat hier zijn intrek. In 1920 werd het huis gehuurd en werd het café opgericht, dat eerst lange tijd De Helm en later het Kristen Volkshuis heette. Ook de welvaartswinkel stamt uit die periode. Tot slot bouwde het A.C.W. in 1952 een lokalencomplex en volgde een grote heropsmuk. In de jaren ’90 kocht het ACV zich in, veranderde de naam in De Gilde en kwam er een vergaderzaal bij. De coöperatieve Onze Toekomst beheert nu al een tijdje het complex.”

Onder één dak

“Heel wat diensten onder één dak dus. Handig, want om een document in het gemeentehuis in te dienen of op te vragen, moesten ze gewoon maar de straat oversteken. Vanuit de Gilde kon je altijd goed zien wie waar naartoe ging. Dit is hier dan ook lange tijd het ‘sociale’ kloppend hart van de gemeente geweest.”

Burgemeesters Luc Derudder van Oostrozebeke en Jan Stevens van Wielsbeke en de Roeselaarse sportschepen José Debels hebben hier nog gewerkt. Je kunt dus wel stellen dat hier een politieke kiem werd gezaaid Beheerder Willy Claerhout

Maar nu komt een einde aan die jarenlange traditie. “Het complex is een beetje afgeleefd”, geeft Willy toe. “Er drongen zich grote renovatiewerken op en we stelden ons de vraag of die de kostprijs nog waard waren. Het contract voor het café en de buurtwinkel zouden eind dit jaar aflopen, maar de geplande verhuis van het ACV naar Tielt heeft alles in een stroomversnelling gebracht. De personeelsleden van het Meulebeekse filiaal gaan daar aan de slag en alle diensten worden hier eind mei stopgezet. Het einde van een tijdperk. Ook ik heb hier lange tijd gewerkt, net als burgemeesters Luc Derudder van Oostrozebeke en Jan Stevens van Wielsbeke en de Roeselaarse sportschepen José Debels. Je kunt dus wel stellen dat hier een politieke kiem werd gezaaid”, lacht Claerhout.

Afscheidsconcert

Café De Gilde werd zes jaar geleden nog overgenomen door Geoffrey Lemiengre. “Toen al hebben we met zware kosten en veel moeite nog toestemming gekregen van de brandweer om hier café te houden”, blikt Willy terug. “Toen we hoorden dat het ACV zou verhuizen en het einde van het contract er aan kwam, hebben we dat ook aan Geoffrey laten weten. Hij begint vanaf deze maand met een nieuwe zaak op de Grote Markt van Izegem. Er is wel nog een mooi feest geweest, waarbij harmonie Vreugd in Deugd een afscheidsconcert kwam spelen.”

Toekomst onbekend

De vele verenigingen hebben ondertussen bijna allemaal nieuw onderdak gevonden. Zo zijn de biljartclub en Rode Duivels-supportersclub Raging Devils al verhuisd naar de Snooker in dezelfde straat. “Alleen de harmonie zoekt nog een nieuwe locatie. Er lopen gesprekken met de gemeente om een oplossing te vinden. De muzikanten kunnen nog tot eind dit jaar op deze locatie blijven. Wat er daarna met De Gilde gebeurt, weten we nog niet. We zijn op zoek naar een koper voor de gebouwen, maar er zijn alleen nog maar verkennende gesprekken geweest. We laten de mogelijkheden over aan de nieuwe eigenaars, van een nieuwbouwcomplex tot een horecazaak.”

Omdat het complex pas eind 2019, begin 2020 leeg komt te staan, zal De Gilde vermoedelijk nog zijn honderdste verjaardag nipt meemaken. Om dat te vieren en een terugblik mogelijk te maken, heeft Willy de nostalgische Facebookpagina ‘De Gilde Meulebeke – 100 jaar Volkshuis’ opgericht. Daarop vind je heel wat foto’s uit de oude doos.