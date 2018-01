Burgemeester Verwilst lijsttrekker voor CD&V 19 januari 2018

02u44 0

Op de nieuwjaarsreceptie van de lokale CD&V-afdeling maakte voorzitter Lieven Mannens bekend dat burgemeester Dirk Verwilst lijsttrekker wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is de eerste keer dat Verwilst lijsttrekker is. Dit keer is hij binnen de eigen partij de enige kandidaat-burgemeester en mikt hij vol ambitie op een tweede termijn met de sjerp. De lijst zal ook voor de helft uit nieuwe namen bestaan. (VDI)