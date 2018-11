Burgemeester maakt bestuursploeg bekend 19 november 2018

02u23 0 Meulebeke Burgemeester van Meulebeke Dirk Verwilst heeft zaterdag het nieuwe schepencollege voorgesteld.

De Lijst van de Burgemeester, met kandidaten van zowel CD&V als VRIJ, behaalde 64 procent van de stemmen en deelt de komende zes jaar de lakens uit.





Dirk Verwilst is bevoegd voor veiligheid, omgevingsvergunningen, ruimtelijke ordening, gemeentepersoneel en woonzorg. Katrien Seys, wordt eerste schepen en krijgt mobiliteit, openbare werken, land- en tuinbouw, ruimte en evenementen. Tweede schepen Danny Bossuyt neemt cultuur, bibliotheek, begraafplaatsen, groen en milieu onder zijn vleugels. Rita De Costere staat in voor sport, toerisme, jeugd, economie en seniorenbeleid. De twee overige schepenmandaten gaan naar gemeenteraadsleden die eerder voor VRIJ in de oppositie zetelden en voor het eerst schepen worden. Paul Demeulemeester en Bert Verdru worden elk drie jaar schepen, bevoegd voor financiën en begroting, communicatie, ICT, gebouwen, patrimonium, kerkfabrieken en onderwijs. In 2021 geeft Demeulemeester de sjerp door aan Verdru. Toegevoegde schepen Lieve Germonprez neemt de sociale dossiers voor haar rekening. Zij wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en wordt bevoegd voor zorg, burgerwelzijn, kinderopvang, LOI, thuiszorg en integratiebeleid. Tot 2021 wordt Bert Verdru voorzitter van de gemeenteraad. De laatste drie jaar gaat die functie naar Jean-Marie Gunst. (SVR)