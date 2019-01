Brouwerij Klondiker lanceert Meulebeeks witbier VDI

Ambachtelijk brouwer Dirk Cnockaert voegt met Meulebeeks Wit een tiende biertje aan zijn gamma toe. Zijn passie voor nieuwe biersoorten bracht hem tot de creatie van een eigen witbier. “Vroeger had ieder dorp zijn eigen witbiertje”, vertelt Dirk. “Denk maar aan het teloorgegane Dentergems Wit of het nog bestaande Bellegems Wit. Ik drink het zelf ook heel graag en wilde me er dus wel eens aan wagen. Geen evidentie, want het brouwproces is nog net iets anders dan bij reguliere bieren. Er zit een beetje zuur in en dus moet het op lage temperaturen gisten en dat duurt wat langer. Het kent een iets technischer verloop.”

Het gamma van Dirks brouwerij Klondiker bestond reeds uit blonde, bruine en amberkleurige bieren. “Het doel is om alle soorten hier eens te brouwen”, droomt hij. “Zo rijpen er nu al plannen voor een ‘saison’, maar daarvoor werk ik samen met enkele studenten van de opleiding Bedrijfsmanagement aan de Ugent. Zij richten een bedrijfje op en willen daar met mijn samenwerking een eigen biertje mee verkopen, maar dat is voor later dit voorjaar.” Het Meulebeeks Wit is bij Dirk zelf reeds uitverkocht, maar het is nog te koop bij drankcentrales VDM en Demeulenaere in Meulebeke. Er is ook een tweede brouwsel op komst zodat hij het bier ook in zijn brouwerij weer kan verkopen.

Meer info op de website van brouwerij Klondiker.