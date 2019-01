Brandje in biker-kerk gesmoord door gesmolten waterleiding VHS

07 januari 2019

De christelijke motorclub Soldiers For Jesus is het slachtoffer geworden van een brandje in hun clublokaal, waar ondermeer een biker-kerk is gevestigd. Geluk bij een ongeluk: het vuur deed een waterleiding smelten waardoor die prompt als een soort sprinkler fungeerde en uitbreiding beperkte. De brand in de omgebouwde loods langs de Oude Diksmuidse Boterweg in Meulebeke werd zondag rond 14.30 uur opgemerkt. ’s Voormiddags was er een religieuze dienst en werd de kachel aangestoken. Een houten kast die te dicht bij de kachelpijp stond, raakte echter oververhit en begon na de middag te smeulen. Uiteindelijk ontstond brand in het gebouw dat voor het grootste deel met hout is ingericht. De gesmolten waterleiding bracht redding: daardoor bleef de schade beperkt.