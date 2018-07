Boegbeeld Kringloopwinkel brengt boek Kruimels uit 04 juli 2018

02u36 0 Meulebeke Rino Feys uit Meulebeke, die in Avelgem de medewerkers van de Kringloopwinkel begeleidt, schreef stukjes proza over het reilen en zeilen op de werkvloer.

De nadruk ligt op de moeilijke, maar ook grappige verhalen. Ze zijn nu in Kruimels gebundeld. "De Kringloopwinkel is een plek waar mensen die niets hebben voor een schijntje een uitzet bij elkaar scharrelen", zegt de gewezen zaakvoerder van boekhandel De Zondvloed en horecazaak 't Walhalla in Roeselare.





Nieuwe start

"Inlanders en nieuwkomers krijgen er de kans om een nieuwe start te maken. De verhalen gaan ook over mensen die in de Kringloopwinkel werken zoals nieuwkomers uit Irak, Somalië, Syrië en Afghanistan."





Verder schrijft Feys over goederen die arriveren. "Zoals inboedels van huizen waar de digitalisering nooit doordrong en nieuw materiaal zoals designmeubelen en kasten van Ikea. Het uiteenlopende scala aan klanten - zoals de fabrieksdirecteur, de antiquair, de gezinnetjes en de hippies en hipsters die er winkelen - komt eveneens aan bod."





Zuid-West-Vlaanderen

Kruimels, uitgegeven door Broederij Ei, kost 17,50 euro en is in Kringloopwinkels in Zuid-West-Vlaanderen, in boekhandels en via bol.com te koop:





https://www.facebook.com/rinofeys.kruimels.





