BlitZ danst samen met scholen 21 juni 2018

Kinderpopduo BlitZ heeft met Coco Caramba een nieuwe zomersingle uit. Om de vakantie passend in te zetten, vragen zangers Pieterjan Beheydt en Jens Declerck alle Vlaamse basisscholen om op de laatste schooldag samen met hen op het liedje te dansen. Ondertussen schreven zich al honderd scholen in. Wie nog wil meedoen, kan dat op www.blitzonline.be/cococaramba. Scholen die een origineel filmpje maken van de voorbereidingen maken kans op een gratis dag met de hele school in Bobbejaanland. Pieterjan en Jens zijn op donderdag 28 juni alvast in het pretpark voor een Coco Caramba-feestje. (VDI)