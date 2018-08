Bizar pamflet wil zonnepanelen op alle daken 10 augustus 2018

Een onbekende Meulebekenaar heeft de voorbije week wel heel veel moeite ondernomen om het milieu in zijn eigen gemeente te redden. De man dropte namelijk een pamflet in elke brievenbus waarin hij verkondigt graag Ridder in de Orde van de Grote Beer te worden door een 'nobele daad' te stellen. "Ik ben vrijwillig zwerfvuilopruimer en zie dat er minder dan één procent van onze daken vol zonnepanelen staan. De oplossing is dat de gemeente er op elk geschikt dak plaatst. Het bestuur betaalt leningsintrest en incasseert de winst. Bewoners krijgen gratis installatie en elektriciteit en ze kunnen die later afkopen om zelf de winst te krijgen."





De onbekende vraagt te mailen naar info@meulebekeGROEN.be. Op die site staat dezelfde uitleg. Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) weet om wie het gaat. "Ik ben die man dankbaar voor zijn burgerzin omdat hij zwerfvuil opruimt, maar zijn idee is helaas niet realistisch. Niet iedereen wil zijn dak beschikbaar stellen. Een mooie droom, maar helaas financieel niet haalbaar." (VDI)