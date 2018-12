Biersommelier te gast in bib Valentijn Dumoulein

06 december 2018

14u57 1

Biersommelier en thuisbrouwer Belinda Eelbode geeft op zondag 9 december om 10 uur een lezing in zaal Lucifer van de bib. Ze schreef onlangs het boek ‘West-Vlaams Schuimend Erfgoed’. Ze wordt onder de noemer ‘wintergaste’ ontvangen en brengt verhalen over de volksgeschiedenis van het bier. Ze geeft ook tips over het schenken en proeven. Na de lezing proeven aanwezigen vier winterbiertjes met hapjes. De toegang bedraagt vijf euro (alleen de lezing) of tien euro (met bieren en hapjes). Inschrijven via de balie van de bib of via bibliotheek@vondel.meulebeke.be.