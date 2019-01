Bib viert twintigste verjaardag met reeks tentoonstellingen VDI

11 januari 2019

17u20

De bibliotheek in ontmoetingscentrum Vondel bestaat in 2019 twintig jaar. Om dat kracht bij te zetten volgen er een reeks tentoonstellingen en lezingen.

Beginnen gebeurt op zondag 20 januari om 10 uur met een lezing rond zanger Bob Dylan. Docent Christina Vanderhaeghe deelt met ons haar enthousiasme en kennis over Dylan, leidt in en nodigt uit om te luisteren. Tom Veys zingt enkele van zijn nummers en verzamelaar Luc De Vos komt uitleg geven over de aansluitende tentoonstelling met heel wat Dylan-memorabilia. Die expo loopt nog tot 28 februari tijdens de openingsuren van de bib. Van 3 maart tot en met 10 april volgt de tentoonstelling ‘Altijd ergens Oorlog’ van Rino Feys. Daarna volgen nog vijf tentoonstellingen verspreid over het jaar.

Op donderdag 17 januari is er in de bib ook een sessie samenlezen in leeszaal Lucifer en op zaterdag 26 en woensdag 30 januari zijn er voorleesuurtjes. Meer info op de website van de bib.