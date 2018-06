Bib pakt uit met taalpunt Nederlands 07 juni 2018

Bibliotheek Vondel heeft voortaan een taalpunt Nederlands. "Het gaat om een kleine, maar bijzondere collectie ter ondersteuning van anderstaligen en nieuwkomers in onze gemeente", weet Rita Latrez. "Ze bestaat uit lees- en luisterboeken, grammatica- en spellingsboeken, (beeld)woordenboeken, maar ook Nederlandstalige films en taalcursussen. Op die manier ondersteunen we hen in het aanleren van onze taal. Naast de boeken is er ook een platform met oefeningen en informatie op onze computers aanwezig. We hebben eveneens contact opgenomen met vorminginstellingen uit de regio die Nederlandse taallessen aanbieden om ook daar die info aan hun studenten door te geven." De collectie is terug te vinden in zaal Lucifer. Lidmaatschap van de bib is vereist om het materiaal te ontlenen. (VDI)