Beurtelings parkeren verdwijnt in vijf straten 19 januari 2018

Op de gemeenteraad is beslist dat het beurtelings parkeren in vijf centrumstraten zal verdwijnen. In de Fabrieksstraat is het straks verboden te parkeren aan de kant van de huizenrij, in het tweede deel van de Karel van Manderstraat is dat het geval aan de kant van de kerkhofmuur.





In de Steen- en Onze-Lieve-Vrouwestraat komen er voornamelijk geschilderde parkeervakken aan de kant van de pare huisnummers en in de Oude Gentstraat is het straks verboden te parkeren aan de kant van de onpare nummers.





Er komt ook beperkt eenrichtingsverkeer in de Karel van Mander- (wegvak tussen de Rijsel- en Politieke Gevangenenstraat) en Oude Gentstraat (wegvak tussen de Karel van Manderstraat en Godshuisstraat). Sp.a vindt dat de maatregel tegen de logica ingaat. "In het politie-advies lezen we dat de reden is dat hulpdiensten last hebben bij het passeren wanneer het beurtelings parkeren wisselt. Dat moet dan ook toevallig op dat moment zijn", foetert raadslid Rik Priem. Oppositiepartij VRIJ was niet akkoord met het eenrichtingsverkeer en drong aan op een proefopstelling, die er nu ook eerst zal komen. (VDI)