Berenstoet in teken van bevrijding KLJ RIJDT ZONDAG MET GIGANTISCHE TANK DOOR CENTRUM

29 juni 2018

03u06 0 Meulebeke Zondag krijgen de 35ste Berenfeesten een extra feestelijk randje, want voor het eerst in vijf jaar rijdt de Berenstoet nog eens uit. Tal van verenigingen zijn al maanden bezig om een mooie praalwagen rond de bevrijding te maken. Een evident thema 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. De KLJ wil alvast imponeren met een gigantische tank.







De Berenfeesten hebben elk jaar aan het begin van de zomervakantie heel wat moois in petto. De grootste blikvanger wordt evenwel de vijfjaarlijkse Berenstoet. In 2013 draaide die nog rond het thema 'dromen, nu mochten verenigingen brainstormen rond de bevrijding. "Dan neig je al vlug naar het slot van de Groote Oorlog, maar het mocht ook breder dan dat zijn", zegt Filip Vanluchene van het feestcomité. "Denk maar aan de bevrijding van angsten of lasten. We kregen al heel wat inschrijvingen binnen en kunnen al verklappen dat er weer heel mooie taferelen tussen zitten. Het is dus zeker de moeite om zondag vanaf 15.30 uur eens op de Markt of de centrumstraten te komen kijken."





De plaatselijke KLJ ging de uitdaging alvast met veel enthousiasme aan en bouwde een gigantische tank van liefst 4,40 meter hoog. "We kunnen hem nipt in onze loods onderbrengen", glundert leider Bram Tuyttens. "Toen we het thema hoorden wisten we meteen dat we een tank zouden bouwen. We hebben er twee maanden hard aan doorgewerkt. Het leuke is dat het kanon ook effectief werkt. Wie komt kijken, zal een confettibombardement over zich heen krijgen. Het is een feest- en geen oorlogstank. (lacht). Als toemaatje zullen we verkleed als militairen op de wagen staan."





Zowel een vakjury als het publiek mogen een favoriete wagen uitkiezen. Toeschouwers kunnen hun stem uitbrengen op briefjes die het comité net voor de stoet uitdeelt. "We hopen dat onze tank in de smaak valt", aldus Bram. "Na de Berenstoet willen we er ook nog mee naar Zotte Maandag in Pittem, de Sint-Maartenstoet in ardooie en het carnaval in Zwevezele, maar de primeur is voor de Berenstoet. Daarom staat er ook een beer als mascotte op de voorkant."





Aperitiefconcert

Op zondag rijdt er rond 12 uur al een reclamekaravaan door de centrumstraten. De stoet begint om 15.30 uur. In de voormiddag wordt de lokale wielerorganisator Pierre Buyse gehuldigd in de Orde van de Grote Beer en om 10.30 uur is er een aperitiefconcert met The Heavenly Kings. Vanaf 15 uur is er een kinderdorp in het centrum.





Niels Destadsbader

Twee uur later opent het jongerenpodium aan de achterkant van het gemeentehuis met optredens van Bèta, Amazing Flowers, Rock Stovrie en plaatjes van DJ Shizzle Le Sauvage en Mathieu. Op het hoofdpodium op de Markt zijn er vanaf 18 uur optredens van Mama's Jasje, Jettie Pallettie, Bart Kaëll en headliner Niels Destadsbader. De toegang is gratis.





Meer info: www.meulebekefeest.com.